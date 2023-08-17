Власти сообщили о грантовой поддержке молодых и социальных калининградских предпринимателей

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На следующей неделе в Калининградской области стартует грантовый конкурс для социальных и молодых предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соискателями гранта в сумме от 100 тысяч до полумиллиона рублей могут стать социальные предприниматели, а также молодые предприниматели в возрасте до 25 лет. По условиям конкурса от них потребуется небольшое, но обязательное софинансирование своего заявленного бизнес-проекта – минимум 25 процентов.

«Грантовая поддержка – это хорошая возможность расширить, а также укрепить свой бизнес в непростое для предпринимателей время. Надеемся, бизнес-сообщество Калининградской области примет активное участие в конкурсе и представит интересные и значимые для социально-экономического развития региона проекты», – отметили в центре «Мой бизнес».

Обращаться за информацией о конкурсе можно в центр инноваций социальной сферы Центра «Мой бизнес» по телефону 8 (4012) 994-904. Сотрудники центра готовы проконсультировать заявителей и помогут с подготовкой необходимой конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься в ГКУ КО «Информационно-расчетный центр» по адресу: Калининград, ул. Уральская, 18, ТК «Мега-Маркет», 4-й этаж.