В августе калининградский Драмтеатр продлевает время работы и снижает цены на билеты

В августе в Драмтеатре введена новая постоянная акция, в рамках которой билеты на собственные постановки театра доступны со скидкой 10-15 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Воспользоваться предложением можно в первые десять дней после старта продаж. Обычно билеты на спектакли появляются в продаже примерно за полтора месяца до показа.

До 25 августа в кассе театра и на сайте учреждения можно купить билеты с экономией на следующие спектакли:

– 23 сентября «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова;

– 24 сентября «Гуд бай, Берлин!» по повести Вольфганга Херрндорфа;

– 30 сентября и 1 октября первая премьера сезона – «Чайка» по пьесе Антона Чехова.

На октябрьские спектакли также распространяется скидка. В акцию не входят привозные спектакли и концерты.

Ежемесячное обновление репертуара, старты продаж и скидок будут заранее анонсироваться на сайте и в соцсетях драмтеатра.

Еще одно новшество – учреждение переходит на полную рабочую неделю. Большие спектакли будут идти каждый день, начиная со среды. Спектакли малой формы на средней сцене – по вторникам.

Полная информация – в Положении о порядке реализации и возврата театральных билетов ГАУ «Калининградский областной драматический театр».

С 1 сентября касса театра будет работает в обычном режиме.