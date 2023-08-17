В августе калининградский Драмтеатр продлевает время работы и снижает цены на билеты

В августе в Драмтеатре введена новая постоянная акция, в рамках которой билеты на собственные постановки театра доступны со скидкой 10-15 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства
Воспользоваться предложением можно в первые десять дней после старта продаж. Обычно билеты на спектакли появляются в продаже примерно за полтора месяца до показа.
До 25 августа в кассе театра и на сайте учреждения можно купить билеты с экономией на следующие спектакли:
– 23 сентября «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова;
– 24 сентября «Гуд бай, Берлин!» по повести Вольфганга Херрндорфа;
– 30 сентября и 1 октября первая премьера сезона – «Чайка» по пьесе Антона Чехова.
На октябрьские спектакли также распространяется скидка. В акцию не входят привозные спектакли и концерты.
Ежемесячное обновление репертуара, старты продаж и скидок будут заранее анонсироваться на сайте и в соцсетях драмтеатра.
Еще одно новшество – учреждение переходит на полную рабочую неделю. Большие спектакли будут идти каждый день, начиная со среды. Спектакли малой формы на средней сцене – по вторникам.
Полная информация – в Положении о порядке реализации и возврата театральных билетов ГАУ «Калининградский областной драматический театр».
С 1 сентября касса театра будет работает в обычном режиме.