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НовостиОбщество18 августа 2023 5:00

На конкурс «Флагманы образования» поступило более 1300 заявок из Калининградской области

Больше половины заявок - от студентов
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининградская область вошла в топ-30 по количеству заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сайте состязания зарегистрировались более 100 тысяч человек из всех регионов страны, из них более 1 300 представляют Калининградскую область. Организаторы отмечают, что 65 процентов заявок из самого западного субъекта РФ поступило от студентов.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Его участниками могут стать управленцы в сфере образования, талантливые педагоги и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет, а также предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.