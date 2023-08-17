В Светлом сотрудники ГИБДД помогли потушить загоревшийся «Фольксваген»

В Светлом сотрудники Госавтоинспекции помогли потушить загоревшийся автомобиль и избежать взрыва в жилом микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Во время несения службы двое автоинспекторов заметили припаркованный у жилых домов автомобиль «Фольксваген», под капотом которого произошло возгорание.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили о происшествии в дежурную часть и, дожидаясь приезда экстренных служб, полицейские с помощью штатного огнетушителя патрульного автомобиля оказали помощь в тушении.

«Опасность была в том, что автомобиль находился в многолюдном месте. Таким образом грамотные действия сотрудников полиции помогли предотвратить последующий взрыв транспортного средства», - сообщили в ГИБДД.

В результате происшествия никто не пострадал.