Зеленоградск и Балтийск вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха у границ в августе

. Фото: Александр Подгорчук

Сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха у границ России августе 2023 года.

На первом месте оказался город-герой Севастополь, на втором - Зеленоградск в Калининградской области. А на третьем - Дербент в Дагестане.

Десять самых популярных направлений для отдыха у границ России в августе:

1. Севастополь, Крым 3521 р. / 8 ночей

2. Зеленоградск, Калининградская область 5950 р. / 7 ночей

3. Дербент, Дагестан 4407 р. / 6 ночей

4. Владивосток, Приморский край 5791 р. / 6 ночей

5. Выборг, Ленинградская область 6099 р. / 3 ночи

6. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край 5312 р. / 6 ночей

7. Мурманск, Мурманская область 2567 р. / 3 ночи

8. Хабаровск, Хабаровский край 3302 р. / 3 ночи

9. Южно-Сахалинск, Сахалинская область 4549 р. / 4 ночи

10. Балтийск, Калининградская область 4324 р. / 4 ночи