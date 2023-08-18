Зеленоградск и Балтийск вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха у границ в августе

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Фото: Александр Подгорчук
Сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха у границ России августе 2023 года.
На первом месте оказался город-герой Севастополь, на втором - Зеленоградск в Калининградской области. А на третьем - Дербент в Дагестане.
Десять самых популярных направлений для отдыха у границ России в августе:
1. Севастополь, Крым 3521 р. / 8 ночей
2. Зеленоградск, Калининградская область 5950 р. / 7 ночей
3. Дербент, Дагестан 4407 р. / 6 ночей
4. Владивосток, Приморский край 5791 р. / 6 ночей
5. Выборг, Ленинградская область 6099 р. / 3 ночи
6. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край 5312 р. / 6 ночей
7. Мурманск, Мурманская область 2567 р. / 3 ночи
8. Хабаровск, Хабаровский край 3302 р. / 3 ночи
9. Южно-Сахалинск, Сахалинская область 4549 р. / 4 ночи
10. Балтийск, Калининградская область 4324 р. / 4 ночи