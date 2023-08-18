В Калининграде операторы «Безопасного города» нашли потерявшегося ребенка

Операторы отследили весь маршрут передвижения ребенка. Фото: Безопасный город

Мальчик потерялся у фонтана в сквере у памятника Шиллеру, где гулял вместе с родителями. В какой-то момент мама и папу упустили сына из виду и не смогли найти. Поскольку ребенок плохо ориентируется в пространстве, родители обратились за помощью в полицию.

Информацию о месте пропажи и приметах ребенка оперативно передали в «Безопасный город». Операторы просмотрели все камеры видеонаблюдения, находящиеся в районе сквера, и быстро установили маршрут. Оказалось, сначала мальчик шел рядом с другой семьей, а затем, на перекрестке проспектов Мира и Советского, присоединился к потоку людей. В итоге сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили ребенка на поляне около торгового центра «Европы» рядом с уличными музыкантами и передали родителям.

Как сообщает пресс-служба «Безопасного города», с начала этого года операторы обработали более 90 запросов от сотрудников полиции о поиске людей. Всего в ситуационный центр поступает информация с более 3600 видеокамер, установленных на территории Калининграда и городов области.