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НовостиПроисшествия18 августа 2023 15:14

В Янтарном грабитель разобрал стену кафе и вынес имущество на 95 тысяч

Преступник разобрал стену и похитил технику, алкоголь и энергетические напитки
Николай Литвинов

Полиция раскрыла ограбление кафе в Янтарном. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, преступление совершил 19-летний житель Зеленоградского района.

Около двух часов ночи грабитель разобрав стену из деревянных досок с тыльной стороны здания кафе и проник внутрь. Злоумышленник вынес часть кофемашины, микроволновую печь, а также алкоголь и энергетические напитки общей стоимостью 95 тысяч рублей.

По горячим следам грабителя удалось задержать. Похищенную бытовую технику полицейские успели изъять полицейскими, а напитки подозреваемый успел выпить.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.