В больнице на Летней использовали новый метод проведения эндоскопических операций

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Операцию провели пациентке с камнями в желчевыводящих путях и сложной анатомией. Вмешательство выполнили с помощью комбинации двух техник – хирургической и эндоскопической. Это стало возможным благодаря совместным усилиям заместителя главного врача по хирургии лечебного учреждения Георгия Кузнецова и заведующего эндоскопическим отделением Павла Степанюка. В итоге была проведена так называемая манипуляция «рандеву».

Такие вмешательства применяются при осложнении желчнокаменной болезни, когда извлечение камней представляет собой большую хирургическую проблему. Раньше манипуляции на желчевыводящих путях выполняли с помощью серьезных открытых операций, сегодня есть возможность удаления камней с помощью современных малоинвазивных эндоскопических методик.

Георгий Кузнецов отметил, что новшество позволит расширить спектр малоинвазивных операций пациентам с патологией желчевыводящих путей. Сокращается время их проведения, процесс восстановления больного идет намного быстрее. И если раньше критерием выписки пациента из стационара при операциях на желчевыводящих путях было снятие швов – ориентировочно на десятый-одиннадцатый день, то сейчас их выписывают уже через два-три дня, так как это малотравматичная операция.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, малоинвазивные хирургические технологии применяются в больнице на Летней практически во всех отделениях. В этом врачам помогает современное оборудование, которое постоянно обновляется. Для внедрения в практику методики «рандеву» в больницу также приобрели специальные расходные материалы – особенные иглы, проводники, катетеры и другие.