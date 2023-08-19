В Багратионовске приставы заставили собачий приют переехать в другое место

. Фото: Служба судебных приставов

В Багратионовске судебные приставы добились исполнения решения суда о перемещении более 90 животных с территории, находящейся рядом с жилым домом, в специально оборудованное место. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Собачий приют находился на участке, вплотную прилегающем к придомовой территории соседей. Животные круглосуточно лаяли, нарушая спокойствие местных жителей.

В результате хозяева соседнего дома обратились в суд, который обязал владельцев четвероногих в течение месяца перевезти их в другое место с подходящими условиями.

Владельцы приюта не стали исполнять решение суда, за что их дважды привлекли к административной ответственности. После этого они купили другой участок, обустроили его и перевезли всех животных.