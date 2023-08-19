Власти выдали разрешение на строительство школы на Благовещенской

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Региональное министерство градостроительной политики выдало разрешение на строительство новой школы на улице Благовещенской в Калининграде. Документ опубликован на сайте министерства.

Разрешение выдано «Управлению капитального строительства» и действует до апреля 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось что в школе будут обучаться 1150 учеников. В образовательном учреждении также будут оборудованы большой и малый бассейны, актовый зал на 600 зрителей и спортивный блок с двумя залами.