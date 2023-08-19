В Зеленоградске гендиректора стройфирмы подозревают в незаконном привлечении средств дольщиков

Следственный комитет завел уголовное дело на 51-летнего гендиректора строительство компании. Мужчину подозревают в нарушении требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере

По версии следствия, фирма, возглавляемая подозреваемым, являлась застройщиком при строительстве жилищного комплекса на территории Зеленоградского района. Сообщается, что гендиректор незаконно привлек для обеспечения строительства деньги 9 граждан, заключив с ними договоры купли-продажи будущей вещи и договоры бронирования, минуя процедуру заключения договоров долевого строительства и последующего зачисления привлеченных денежных средств на эскроу-счета, как того требует законодательство в целях соблюдения прав участников долевого строительства.

По данным следствия, общая сумма незаконно привлеченных подозреваемым денег составила не менее 16,9 млн рублей, что является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела продолжается.