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НовостиОбщество19 августа 2023 9:00

В Калининграде пострадавшая в ДТП пешеход отсудила 1 млн рублей

Авария произошла летом 2022 года на ул. Гагарина
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

10 августа 2022 года на улице Гагарина в Калининграде на перекрестке с улицей Юбилейной столкнулись два автомобиля. После аварии одна из машин вылетела на тротуар и наехала на женщину.

Женщина получила множественные телесные повреждения, долго лечилась. Однако до сих пор испытывает сильные боли при ходьбе, движении, а также во время сна, а также не может долго сидеть.

Горожанка подала в суд, который взыскал с виновников аварии солидарно компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.