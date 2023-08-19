В Калининграде пострадавшая в ДТП пешеход отсудила 1 млн рублей

. Фото: Александр Подгорчук

10 августа 2022 года на улице Гагарина в Калининграде на перекрестке с улицей Юбилейной столкнулись два автомобиля. После аварии одна из машин вылетела на тротуар и наехала на женщину.

Женщина получила множественные телесные повреждения, долго лечилась. Однако до сих пор испытывает сильные боли при ходьбе, движении, а также во время сна, а также не может долго сидеть.

Горожанка подала в суд, который взыскал с виновников аварии солидарно компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.