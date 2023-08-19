В Зеленоградске 3 сентября ограничат движение из-за велопробега

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Фото: Елена Тишина
В воскресенье, 3 сентября, пройдет велопробег «Калининград - Зеленоградск - Калининград 2023». Из-за этого будет ограничено движение транспорта, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
С 10:00 до 17:00 часов будет введено временное ограничение движения транспорта на дороге через поселки Холмогоровка и Коврово, в Зеленоградске по маршруту велопробега на дорогах местного значения по улицам Железнодорожная – Приморский проезд – Приморская.
План-график велопробега
08:30 – 10:00 Сбор и регистрация участников у Д/С «Янтарный» (ул. Согласия, 39)
10:00 – 10:05 Построение участников велопробега
10:05 – 10:20 Приветствие и инструктаж участников велопробега
10:20 – 10:40 Старт
11:40 – 11:55 Остановка № 1 в лесном массиве за пос. Петрово
13:00 Прибытие в г. Зеленоградск, остановка № 2
13:30 – 14:30 Обед и отдых
14:30 Старт из г. Зеленоградска
15:40 Остановка № 3 в лесном массиве у пос. Петрово
16:20 Остановка № 4 в пос. Холмогоровка
17:10 Финиш ул.Генерала Челнокова