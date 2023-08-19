В Зеленоградске 3 сентября ограничат движение из-за велопробега

. Фото: Елена Тишина

В воскресенье, 3 сентября, пройдет велопробег «Калининград - Зеленоградск - Калининград 2023». Из-за этого будет ограничено движение транспорта, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

С 10:00 до 17:00 часов будет введено временное ограничение движения транспорта на дороге через поселки Холмогоровка и Коврово, в Зеленоградске по маршруту велопробега на дорогах местного значения по улицам Железнодорожная – Приморский проезд – Приморская.

План-график велопробега

08:30 – 10:00 Сбор и регистрация участников у Д/С «Янтарный» (ул. Согласия, 39)

10:00 – 10:05 Построение участников велопробега

10:05 – 10:20 Приветствие и инструктаж участников велопробега

10:20 – 10:40 Старт

11:40 – 11:55 Остановка № 1 в лесном массиве за пос. Петрово

13:00 Прибытие в г. Зеленоградск, остановка № 2

13:30 – 14:30 Обед и отдых

14:30 Старт из г. Зеленоградска

15:40 Остановка № 3 в лесном массиве у пос. Петрово

16:20 Остановка № 4 в пос. Холмогоровка

17:10 Финиш ул.Генерала Челнокова