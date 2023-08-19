На ул. Карташева меняется схема движения транспорта

. Фото: мэрия Калининграда

С 1 по 10 сентября меняется схема движения на улице Карташева в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение транспорта будет закрыто от дома №48 до ул. Челюскинской.

Одностороннее движение также по ул. Механической от ул. Славянской до ул. Карташева, по ул. Макаренко от ул. Карташева до ул. Славянской.

Автобусные маршруты №№ 5, 8, 32 (в сторону конечного остановочного пункта «Силикатный завод») пойдут в это время по ул. Карташева, ул. Макаренко, ул. Славянской, далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении – по ул. Славянской, ул. Механической, ул. Карташева, далее согласно существующим схемам движения;

Автобусный маршрут № 92 (в сторону ул. Сеченова) по пр-кту Победы, ул. Новгородской, ул. Ижорской, ул. Урицкого, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по ул. Урицкого, ул. Ижорской, ул. Челюскинской, ул. Карташева, ул. Аральской, ул. Лужской, ул. Челюскинской, ул. Ижорской, ул. Новгородской, ш. Балтийскому, далее согласно существующей схеме движения.