Администрация Зеленоградска объяснила причину подтоплений в городе

Причиной подтоплений в Зеленоградске стало повышение уровня воды в реке Тростянка. При этом, уровень поднялся настолько, что скрыл сам ливневой коллектор. Об этом пишет районная газета «Волна».

«При таких аномальных ливнях городская система канализации со сбором поверхностных вод, к сожалению, не справляется. Ливневая система взаимосвязана, повышение уровня воды в одном месте отражается на работе всей системы. Именно поэтому Октябрьская, Московская, Толстого и ряд других улиц были подтоплены», - цитирует издание заявление местной администрации.

Для перекачки воды из Тростянки в залив специально подключили два насоса станции на улице Тургенева.