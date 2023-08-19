В Калининградской области резко вырос спрос на учителей

Количество вакансий для учителей в Калининградской области выросло по итогам июля на 89 процентов по сравнению с июлем 2022. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Подобный рост спроса на преподавателей, репетиторов и учителей всевозможных категорий и предметов в первую очередь обусловлен началом подготовки компаний к новому учебному сезону. В целом по России рост составил 39 процентов.

Средняя предлагаемая учителям зарплата в Калининградской области за год немного выросла: до почти 37 000 руб. (рост на 11 071 рубль). При этом по России в целом наблюдается более выраженная зарплатная динамика: рост на 5 430 рублей (до 42 360).

При этом самую большую зарплату преподавателям, учителям и репетиторам на Северо-Западе страны предлагают компании из Ненецкого АО (до 85 000), а самые маленькие – в Псковской области (чуть более 32 000).