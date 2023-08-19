В Калининграде пройдет морской фестиваль «Водная ассамблея»

. Фото: мэрия Калининграда

26 августа в Калининграде состоится морской фестиваль «Водная ассамблея». В этом году он посвящен 320-летию Балтийскому флоту, а также 305-летию Петровских ассамблей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Главное действо развернется в акватории реки Преголя от Военно-морского центра музея до СРТ-129. Водная гладь станет ареной водного шоу, примет парад исторических судов. В рамках фестиваля пройдет гребная регата «Миля «Витязя», где померяются силами экипажи городов северо-запада страны.

С 10.00 на территории и в экспозициях стартуют интерактивные площадки, ярмарки и экскурсии. Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00, затем на сцену выйдут творческие коллективы и приглашенные артисты, а в акватории реки начнут свои феерические полеты флайбордисты, парадным строем пройдут катера и исторические суда малой флотилии музея, а байдарки исполнят вальс на воде