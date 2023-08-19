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НовостиОбщество19 августа 2023 14:49

В Калининграде появится стена славы ученых-географов и океанологов

Проект «Во славу морской науки!» будет реализован в новом корпусе музея мирового океана «Планета Океан»
Виктор Сергеев

Проект проанонсировала генеральный директор музея Светлана Сивкова.

«Мы участвует в федеральном проекте по увековечению имен наших великих географов. Первое имя, которое мы увидим в специальном зале «Планеты Океан», — имя основателя кафедры географии океана Калининградского государственного университета, исследователя Арктики Михаила Ермолаева», - сказала Сивкова.

По ее словам, те, кто двигает в регионе науку об океане, сохраняет морское наследие – его ученики.

«Сегодня мы обязаны разбираться в геополитических вопросах, следить за экологией во имя общего будущего благополучия, то есть заниматься географией. Это самая современная наука, мы просто обязаны привлечь в наши ряды молодежь», — добавила директор музея.