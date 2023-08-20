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НовостиПроисшествия20 августа 2023 11:30

Во двор дом на ул. Старокаменной в Калининграде заползла змея

Змею заметили во дворе дома среди бела дня
Николай Литвинов
Очевидцы сообщили, что змея вела себя спокойно.

Очевидцы сообщили, что змея вела себя спокойно.

Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

Змею заметили во дворе дома №30А по улице Старокаменной в Калининграде. Фото и видео очевидцы опубликовали в сообществе «Янтарный ДЛБ».

В комментариях появилось предположение, что ползучий гад – это Амурский полоз, вид неядовитых змей семейства ужеобразных. В Калининградской области в дикой природе они не встречаются.

Автор снимков и видео отметил, что змея ни на кого не кидалась. Тем не менее, позже появилась информация о том, что ее кто-то убил…