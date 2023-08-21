Житель Гусева украл у приятеля меч и винтовку, когда тот уснул

Инцидент случился в Гусеве. Там у 54-летнего местного жителя пропали мечи и винтовка. Оружие, впрочем, было сувенирным. Но владелец расстроился по-настоящему и написал заявление в полицию, подозревая в совершении преступления своего знакомого.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, накануне мужчины выпивали в гараже на ул. З. Космодемьянской. Когда владелец гаража уснул, его собутыльник похитил сувенирные модели меча и винтовки, а также удлинитель.

51-летний горожанин собирался продать модели оружия, но полицейские сорвали его планы.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.