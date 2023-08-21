Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 21 августа

О плановых отключениях, которые на понедельник, 21 августа, запланировали ресурсоснабжающие организации Калининграда, сообщает городская администрация.

Так, сегодня до 16:00 электроэнергии не будет на Правой набережной, 25, и в СНТ «Фрегат».

До 18:00 без электричества останутся потребители по адресам:

ул. Корсунская, 1-3в, 5, 9, 11, 11а, 15, 17б-37а, 2, 4, 4а-60,

ул. Крылова, 17-39а,12-48,

СНТ «Искра»,

ул. Р. Люксембург, 47, 50-52б,

пр-кт Мира, 49-51.

«Водоканал» сегодня проводит работы на сетях в Московском районе, которые потребуют отключения водоснабжения. До 16:00 без воды будут жильцы домов на ул. Каменной, 1а-7, 6-12.

Также до 15:00 отключена холодная вода на ул. Леонова, 11-19, Комсомольской, 22б, проспекте Мира, 26.