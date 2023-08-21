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НовостиОбщество21 августа 2023 8:33

На прилет в Калининград из Москвы задерживаются 8 рейсов, один отменен

Возникли проблемы с авиасообщением между аэропортами Храброво, Домодедово и Шереметьево
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Из московских аэропортов Домодедово и Шереметьево 21 августа задерживаются девять рейсов в Калининград, еще один отменен. По данным онлайн-табло «Храброво», из Москвы в Калининград задерживаются рейсы компаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Рейс с прибытием в 12:45 компании «Россия» из Шереметьево отменен.

На вылет из Калининграда задерживаются два рейса, один рейс – компании «Россия» на 13:45 – отменен.

Напомним, в понедельник, 21 августа, все столичные аэропорты ограничили работу из-за обнаружения в Подмосковье двух беспилотников . Сейчас их работа возобновлена.