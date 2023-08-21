На прилет в Калининград из Москвы задерживаются 8 рейсов, один отменен

Из московских аэропортов Домодедово и Шереметьево 21 августа задерживаются девять рейсов в Калининград, еще один отменен. По данным онлайн-табло «Храброво», из Москвы в Калининград задерживаются рейсы компаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Рейс с прибытием в 12:45 компании «Россия» из Шереметьево отменен.

На вылет из Калининграда задерживаются два рейса, один рейс – компании «Россия» на 13:45 – отменен.

Напомним, в понедельник, 21 августа, все столичные аэропорты ограничили работу из-за обнаружения в Подмосковье двух беспилотников . Сейчас их работа возобновлена.