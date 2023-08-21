Названы фильмы-победители фестиваля «Короче 2023»

. Фото: Предоставлено организаторами

XI российский кинофестиваль «Короче» завершился в Калининграде 20 августа. В программе короткометражного кино победил фильм «Мне надо вам что-то сказать» режиссера Евгения Марьяна, в программе дебютных полнометражных фильмов - картина «Бери да помни» Байбулата Батуллы.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Церемония закрытия по традиции проходила в открытом формате в Центральном парке.

Напомним, с этого года фестиваль проходит в новом формате - помимо короткометражной программы, у него появился конкурс дебютных фильмов.

КОНКРЕТНО

Кто взял награды

Конкурс короткометражного кино:

Приз за лучший фильм – «Мне надо вам что-то сказать», режиссер Евгений Марьян

Приз за лучший сценарий – Андрей Лукьянов, «Бернаки»

Приз за лучшую операторскую работу – Александр Ефошкин, «БИГ»

Приз за лучшую режиссуру – Павел Королько ,«Здесь и сейчас»

Приз за лучшую анимационную работу – «Расцветшая зима», Александр Бруньковский

Специальный приз – Марина Калецкая, актриса, «Друг, эпизод 7»

Специальный приз журнала «Искусство кино» - «За образ мысли» короткометражному фильму «Здесь и сейчас».

Конкурс полнометражного дебютного кино:

Главный приз – «Бери да помни», режиссер Байбулат Батулла

Специальный приз жюри с формулировкой «Мы согласны. Это комедия» – «Чайка», режиссер Полина Лазарева

Специальный приз жюри «За реальность» – «Аквариум», режиссер Илья Шагалов

Специальный приз от «России 1» (приобретение прав и поддержка выпуска) – «Сказки Гофмана», режиссер Тина Баркалая, продюсер Екатерина Филиппова.