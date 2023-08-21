В Светлогорске вор, пытаясь обокрасть кафе, порезался и попал в больницу

Светлогорские полицейские задержали с поличным мужчину, который ночью пробрался в кафе на Калининградском проспекте. В заведении сработала сигнализация, стражи порядка прибыли на место.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, безработный 40-летний житель Калининграда разбил стекло на входной двери и пробрался в кафе, где похитил ноутбук и мобильный телефон, а также две бутылки коньяка. При этом злоумышленник порезался.

А помощь в обработке ран на руках ему оказали в больнице, куда сотрудники полиции доставили мужчину.

Злоумышленника проверяют на причастность к другим преступлениям.