За семь месяцев 2023 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» вырос на 17% и составил за период с января по июль 2 млн 350 тысяч 870 человек.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», при этом только на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 2 млн. 293 тыс. 144 человека. На международных рейсах было перевезено 57 тысяч 726 человек.

Только по итогу июля пассажиропоток «Храброво» вырос на 8,8%, составив 540 тысяч 114 человек. На международных авиалиниях в июле перевезено всего 13 тысяч 037 пассажиров.