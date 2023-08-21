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НовостиПолитика21 августа 2023 12:41

В Калининградской области истребители учатся уничтожать самолеты противника

В учебном бою участвовали более 10 экипажей самолетов Су-27 Балтийского флота
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области летчики истребителей Су-27 провели тренировку, отработав элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, речь идет о плановых полетах.

«По замыслу тренировки, самолеты условного противника нарушили Государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам», - говорится в сообщении.

Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, уничтожили их.

В тренировке участвовали более 10 экипажей самолетов Су-27 Балтийского флота.