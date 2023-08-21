Калининградские регбисты выиграли серебро Кубка России

Калининградский клуб «Балтийский шторм» завоевал второе подряд серебро – Кубок России по пляжной разновидности регби провели в Москве, где сыграли восемь команд, в том числе все призеры недавнего национального чемпионата.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, регби-клуб «Балтийский шторм» выиграл в минувшие выходные три матча из пяти, не справившись только с трижды чемпионами России из Самарской области в стартовом и финальном матче кубка.

Отмечается, что сразу трое игроков «Балтийского шторма» рекрутированы в ряды сборной России по регби-7 среди военнослужащих. Уже на этой неделе, с 24 по 26 августа, Александр Вознюк, Никита Блинцов и Мирсобиржон Ибрагимов могут сыграть в Москве на масштабном турнире под эгидой Международного совета военного спорта.