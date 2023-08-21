В Калининградской области еще 203 человека пострадали от укусов клещей

В Калининградской области за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 203 человека, пострадавших от присасывания клещей. Среди обратившихся к медикам оказался 51 ребенок.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, всего с начала эпидемического сезона зафиксировано 4228 обращений, из них 1252 – дети. За аналогичный период 2022 года было 3721 обращений, в том числе 1242 – дети.

Отметим, с начала года в регионе диагностировано 39 случаев клещевого боррелиоза (в том числе три за прошедшую неделю) и 4 случая клещевого энцефалита.

Санитарные врачи говорят, что эти показатели заболеваемости клещевыми инфекциями соответствуют среднемноголетнему уровню.