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НовостиОбщество21 августа 2023 16:01

Не провели обработку от крыс – прокуратура нашла нарушения на станции перегрузки отходов в Калининграде

Ведомство требует устранить все нарушения
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Природоохранная прокуратура требует устранить нарушения при эксплуатации станции перегрузки отходов в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, было установлено, что станция перегрузки твердых коммунальных отходов на ул. Туруханской не поставлена на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В частности, зона не оборудована навесом и не укрыта брезентом, твердое покрытие имеет дефекты и не обеспечивает водонепроницаемость, нет системы ливневой канализации, не проводилась обработка от крыс.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.