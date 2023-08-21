Не провели обработку от крыс – прокуратура нашла нарушения на станции перегрузки отходов в Калининграде

Природоохранная прокуратура требует устранить нарушения при эксплуатации станции перегрузки отходов в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, было установлено, что станция перегрузки твердых коммунальных отходов на ул. Туруханской не поставлена на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В частности, зона не оборудована навесом и не укрыта брезентом, твердое покрытие имеет дефекты и не обеспечивает водонепроницаемость, нет системы ливневой канализации, не проводилась обработка от крыс.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.