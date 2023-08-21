В Калининграде за две недели демонтировали 18 незаконных рекламных конструкций и 13 гаражей

В Калининграде за период с 3 по 17 августа было демонтировано 18 незаконных рекламных конструкций. Из них в добровольном порядке – 11. Об этом сообщает пресс-служба городской админитсрации.

Так, владелец добровольно убрал рекламную вывеску на ул. Театральная д.29-33. На этой же улице на д.13-19 подрядчик убрал объемные буквы. Незаконную рекламу сняли с фасада дома № 15 по ул. Подп. Иванникова. На ул. Озерная д.49 демонтировали световой короб, настенное панно и рекламную вывеску.

Также подрядной организацией были завершены работы по демонтажу 13 гаражей, расположенных в районе дома 14 по пер. Рябиновому. Кроме того, подготовлено 16 распоряжений о сносе объектов.