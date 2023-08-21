Во всех школах Калининградской области созданы первичные отделения «Движения первых»

Первичные отделения «Движения первых» созданы во всех школах Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Движение объединяет ребят, учащихся в 1-11 классах, а также студентов профессиональных образовательных организаций.

Сегодня в регионе открыто 194 первичных отделений движения: в школах, образовательных организациях среднего профобразования, высших учебных заведениях, в организациях допобразования, молодежных центрах, учреждениях культуры, досуга, спорта, соцобслуживания.

Кроме того, первое в России музейное пространство работает в Музее Мирового океана, где участники организации могут бесплатно посещать экспозиции, лекции и киносеансы. Также заработали пространства на базе стадиона «Калининград» и Дворца спорта «Янтарный». Действует пространство движения на базе Прибалтийского судостроительного завода Янтарь».

Как сообщила председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Ольга Ульянкина, в планах выходить за пределы школ и открывать отделения «Движения первых» в вузах, техникумах и колледжах.