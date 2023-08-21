Городской пикник Kaliningrad Street Food проведут у Дома Советов 25-27 августа

. Фото: Предоставлено организаторами

Городской пикник Kaliningrad Street Food пройдет с 25 по 27 августа возле Дома Советов. На этот раз он посвящен Калининграду и Дому Советов – месту, где проходил последние годы: к следующему празднику провести его на площади скорее всего не получится.

Как сообщают организаторы, на праздник пригласили больше локальных проектов, и в первую очередь тех, кто готовит уличную еду из местных продуктов.

«На фестивале можно будет попробовать, например, сэндвичи с олениной, уткой или кроликом, балтийского угря в японском стиле, чизкейки из фермерского крем-чиза, возрожденные и модернизированные прусские картофельные пироги, люля-кебаб из рыбы, бао с домашними шпротами, напитки из сезонных ягод и местных трав», - рассказали в оргкомитете.

Отмечается, что также в списке блюд – паэлья с балтийскими мидиями.

На Пикнике снова выберут лучшее уличное блюдо России и вручат ему премию Russian Street Food Awards. Подробная программа – на сайте проекта и в соцсетях.