Ошибка на стадии проектирования: Почему в Янтарном разрушается деревянный променад

. Фото: Александр КАТЕРУША

В ближайшее время возобновятся работы по ремонту променада в Янтарном. Об этом сообщил глава Янтарного округа Артур Крупин в специальном видеообращении. Он рассказал, что еще в июне был заключен контракт с подрядчиком, который должен был в течение 60 дней привести в порядок променад, но подрядчик с задачей не справился, его заменили. Отмечается, что подрядчик еще не получил деньги за работу.

- Выход из строя основных конструктивов, по мнению специалистов, связан с ошибкой на стадии проектирования. Как мне кажется, променад должен был быть выше. Его постоянно, несколько раз в год, заносит песком, и мы его очищаем. Он не продувается, поэтому конструкции часто выходят из строя, - сказал Артур Крупин.

Он отметил, что первый подрядчик, который вскрыл верхнюю часть, «был неприятно удивлен состоянием основания».

- Мы принимаем меры, чтобы качественно заменить все лаги и верхнее покрытие, чтобы оно послужило многие годы, - сказал чиновник.

Артур Крупин сказал, что в ближайшее время променад приведут в порядок и принес извинения за временные неудобства.