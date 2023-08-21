В Калининград привезут личные вещи Владимира Маяковского и Лили Брик

Выставку «Маяковский. Про это» (12+) готовятся открыть в Доме китобоя. Как рассказали в музее, выставка приуроченная к 130-летию Владимира Маяковского и 100-летию выхода поэмы «Про это» и будет рассказывать об истории создания поэмы. В основу легли дневниковые записи и письма поэта.

«Впервые в Калининграде будут представлены черновой автограф поэмы, личные вещи Владимира Маяковского и Лили Брик, фотографии, письма, которые поэт писал своей возлюбленной, графика Давида Штеренберга, Густава Клуциса и Кукрыниксов из фондов Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля», - рассказали организаторы.

Открытие выставки состоится 26 августа в 19.00. Вход свободный.