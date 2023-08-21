Калининградские школьники-казаки отправились в Волгоград по программе «Мы – россияне»

. Фото: Правительство Калининградской области

Юные калининградские казаки отправились в Волгоград по программе проекта «Мы – россияне». Торжественная отправка участников экскурсионно-образовательного выезда прошла на Южном вокзале 21 августа.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, с 23 по 25 августа ребята будут знакомиться с достопримечательностями города-героя. Ключевой частью программы станет знакомство с казачьей культурой. Школьники посетят Музей «Казачий курень», памятник казачьему атаману и покорителю Сибири Ермаку в станице Качалинской, побывают в казачьем кадетском корпусе, пообщаются с представителями Волгоградского казачьего округа, обучатся навыкам владения шашкой.

Всего в путешествии отправились 40 ребят. Это первая поездка в рамках программы «Мы – россияне» для представителей казачьего сообщества из калининградской области.

Проект «Мы – россияне» реализуется с 2006 года. За прошедшее время участники поездок посетили более двадцати регионов России и более 45 городов страны.