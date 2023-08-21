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НовостиПроисшествия21 августа 2023 17:37

Мошенник из Калининграда продавал в интернете несуществующую форель

Житель Калининграда попал под уголовку, продавая несуществующих мальков форели
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

36-летний калининградец подозревается в мошенничестве. Он в интернете разместил фиктивное объявление о продаже мальков форели и корма для рыб.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, в реальности ни рыб, ни корма у него не было. Обманут оказался счастливый покупатель, который отдал мошеннику 100 тысяч рублей.

Получив деньги, мошенник перестал выходить на связь. Но ни рыб, ни корма обманутый мужчина так и не получил.

Злоумышленник потратил чужие деньги на оплату ипотеки и другие личные нужды.