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НовостиОбщество21 августа 2023 17:52

В Советске завершили консервацию старинной росписи «Павлин»

К работе привлекали реставратора из Санкт Петербурга
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В историческом здании на улице Ломоносова в Советске завершены работы по расчистке и консервации настенной росписи с изображением павлина. Как сообщает Фонд капремонта Калининградской области, для выполнения кропотливой и трудоемкой работы в регион пригласили профессионального реставратора из Санкт Петербурга.

«В ходе работ обнаружили, что роспись масляным красками была выполнена поверх более ранней. Возможно – геометрической, в нескольких теплых оттенках: охра, желтый, оранжевый», - рассказали в фонде.

Мастер заполнил глубокие утраты штукатурным слоем аутентичной известковой штукатуркой, поверх нанес известково-полимерную шпаклевку.

В завершении роспись покрыли кремнеорганической укрепляющей композицией.