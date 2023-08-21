В Советске завершили консервацию старинной росписи «Павлин»

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В историческом здании на улице Ломоносова в Советске завершены работы по расчистке и консервации настенной росписи с изображением павлина. Как сообщает Фонд капремонта Калининградской области, для выполнения кропотливой и трудоемкой работы в регион пригласили профессионального реставратора из Санкт Петербурга.

«В ходе работ обнаружили, что роспись масляным красками была выполнена поверх более ранней. Возможно – геометрической, в нескольких теплых оттенках: охра, желтый, оранжевый», - рассказали в фонде.

Мастер заполнил глубокие утраты штукатурным слоем аутентичной известковой штукатуркой, поверх нанес известково-полимерную шпаклевку.

В завершении роспись покрыли кремнеорганической укрепляющей композицией.