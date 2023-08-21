В Синявинском озере состоялось первое погружение к экспонатам подводного парка

. Фото: Музей Мирового океана.

На озере Синявинском состоялось техническое открытие подводного парка «Янтарный». Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, который реализует проект с фондом «Морское наследие Отечества», первыми посетителями стали именитые дайверы, а также подводные фотографы, члены Союза фотографов дикой природы России, лауреаты российских и международных фотоконкурсов.

«В рамках инфотура дайверы совершили погружение к подводному парку, сделали первые фотографии, познакомились с местными дайв-клубами и возможностями Калининградской области для дайверов», - рассказали в музее.

Проект реализуется на средства гранта Русского географического общества, при поддержке правительства региона.