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НовостиПроисшествия21 августа 2023 18:34

Калининградка убила отца в Южном парке

Жительница Калининграда обвиняется в убийстве отца
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Трагедия случилась в Калининграде в Южном парке. Там 40-летняя горожанка убила родного отца.

Как сообщает пресс-служба областного СК, днем 20 августа пьяная женщина у озера в парке поссорилась с отцом и ударила его ножом в грудь.

«Испугавшись содеянного, женщина пыталась оказать первую помощь, находившийся рядом ее супруг вызвал скорую медицинскую помощь. До приезда медиков 69-летний мужчина умер от полученного ранения», - рассказали в областном следкоме.

Дама задержана и допрошена, ей предъявлено обвинение в убийстве. Заведено уголовное дело.