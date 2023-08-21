Калининградка убила отца в Южном парке

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Трагедия случилась в Калининграде в Южном парке. Там 40-летняя горожанка убила родного отца.

Как сообщает пресс-служба областного СК, днем 20 августа пьяная женщина у озера в парке поссорилась с отцом и ударила его ножом в грудь.

«Испугавшись содеянного, женщина пыталась оказать первую помощь, находившийся рядом ее супруг вызвал скорую медицинскую помощь. До приезда медиков 69-летний мужчина умер от полученного ранения», - рассказали в областном следкоме.

Дама задержана и допрошена, ей предъявлено обвинение в убийстве. Заведено уголовное дело.