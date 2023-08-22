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НовостиОбщество22 августа 2023 6:00

Школьники из Светлого принесли найденные ключи от автомобиля в полицию, их наградили сладостями

Школьников, которые принесли найденные от машины ключи в полицию, наградили
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Четверо школьников в Светлом нашли ключи от автомобиля. При помощи сигнализации ребята определили машину, к которой они подходят, но отыскать водителя не смогли и принесли ключи в полицию.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, водителя удалось определить оперативно, потерянные ключи ему отдали.

«В знак благодарности хозяин автомобиля передал неравнодушным юным жителям Светлого сладкие подарки. Автоинспекторы направили в образовательное учреждение благодарственные письма для поощрения за честный поступок школьников, проявивших сознательность и активную гражданскую позицию», - рассказали в полиции.