В Черняховске арестовали мужчину, который убил своего знакомого

Трагедия случилась в один из августовских дней в Черяховске. Там пьяный местный житель в квартире поссорился со своим знакомым и исполосовал его ножом.

Как сообщает пресс-служба областного суда, злоумышленник нанес ему не менее 15 ударов ножом в область лица, грудной клетки и живота. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице.

19 августа мужчина был задержан. Выяснилось, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, судимость с него была не снята и не погашена.

Злоумышленник заключен под стражу на срок на 2 месяца.