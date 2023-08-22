Появилось видео ДТП на Гагарина, в котором пострадали 4 человека

Камеры «Безопасного города» помогли сняли ДТП на улице Гагарина, в котором пострадали 4 человека. Обстоятельства установлено.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 20 августа в 4 утра на Гагарина со стороны Куйбышева в направлении ул. Орудийной ехал автомобиль «Тойота» под управлением 51-летнего водителя. Он столкнулся на полном ходу с автомобилем «Фольксваген Поло», который стоял на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Фольксвагена» - два парня и две девушки возраста 18-19 лет. Всех их госпитализировали.