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НовостиПроисшествия22 августа 2023 6:39

Появилось видео ДТП на Гагарина, в котором пострадали 4 человека

Госпитализированы были два парня и две девушки 18-19 лет
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Камеры «Безопасного города» помогли сняли ДТП на улице Гагарина, в котором пострадали 4 человека. Обстоятельства установлено.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 20 августа в 4 утра на Гагарина со стороны Куйбышева в направлении ул. Орудийной ехал автомобиль «Тойота» под управлением 51-летнего водителя. Он столкнулся на полном ходу с автомобилем «Фольксваген Поло», который стоял на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Фольксвагена» - два парня и две девушки возраста 18-19 лет. Всех их госпитализировали.