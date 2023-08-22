Калининградцы получили сроки в колонии за продажу наркотиков

Двое калининградцев в период с октября по ноябрь прошлого года в составе организованной преступной группы продавали наркотики на территории Калининградский области. Они в помощь себе использовали интернет и почту, «трудились» закладчиками и отправителями.

Как сообщает пресс-служба областного суда, дома они хранили оптовые партии наркотиков, часть из них помещали в тайники–закладки, чтобы впоследствии их оттуда забирали потребители. Они также готовили отчеты о результатах выполненной «работы» для «регионального куратора».

В частности, в ноябре 2022 они получили из Москвы посылку с наркотиками. Они забрали ее в Гусеве, внутри находилось наркотическое средство, производное N–метилэфедрона, общей массой не менее 1009, 9 г. Наркотики у них были изъяты.

В авто одного из злоумышленников нашли еще 35 свертков с наркотиками массой 8,08 г.

Мужчины получили 9 лет и 8 лет заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.