В Калининграде на фестивале «Территория мира – Территория музыки» выступит Денис Мацуев

. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

Фестиваль «Территория мира - Территория музыки» (6+) в Калининграде представит обладателей первых и вторых премий конкурса Чайковского во всех номинациях в сопровождении Российского национального оркестра, дирижировать которым будет Клеман Нонсье (Франция).

Как рассказали в пресс-службе Кафедрального собора, концерты в течение трех дней – 25, 26 и 27 августа – пройдут на острове Канта под открытым небом.

Старт фестивалю классики даст концерт Вадима Репина 25 августа. Народный артист России, кавалер ордена искусств и литературы Франции, победитель Международного конкурса королевы Елизаветы впервые выступит в Калининграде.

26 августа, во второй день фестиваля, на острове выступят: Сергей Давыдченко (фортепиано), Мария Зайцева (виолончель), Равиль Ислямов (скрипка), Максим Лисин (баритон), Софья Виланд (флейта), Семен Саломатников (труба). На сцену выйдет и меццо-сопрано Зинаида Царенко - гран-при конкурса, получившая награду из рук Валерия Гергиева.

В последний день фестиваля 27 августа на сцену поднимется Денис Мацуев, который в свое время тоже был победителем Конкурса Чайковского. Народный артист России представит Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова и Бурлеску для фортепиано Рихарда Штрауса.

«Мацуев, как и все артисты фестиваля, выступит в сопровождении Российского национального оркестра. На третий день руководить им будет главный дирижер Королевской Фламандской оперы в Антверпене и Генте, Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Юровский», - рассказали организаторы.