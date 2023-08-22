С начала лета в Калининградской области за нарушения оштрафовали 412 водителей лодок и катеров

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

С начала лета инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Калининградской области привлекли к административной ответственности 412 судоводителей. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, общая сумма штрафов за различные правонарушения составила почти полмиллиона рублей.

Отмечается, что самое распространенное нарушение – превышение скоростного режима. Далее следуют: несоблюдение требований навигационных знаков, остановка в неположенных местах, нарушение правил маневрирования.

Также зачастую на лодках и катерах возят пассажиров без спасательных жилетов.

А вот самый небольшой процент нарушений – походы на катерах без документов.