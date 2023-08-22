В Калининграде на месте снесенных аварийных домов будут разбивать скверы

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В этом году в Калининграде расселят 29 аварийных домов, в которых живут 701 человек. Финансирование программы – 953.2 млн рублей. Цифры были озвучены 22 августа на оперативном совещании в администрации города.

При этом, как говорят в мэрии, сразу строить дома на земельных участках, освобожденных от аварийных зданий, не планируется. Акцент на этом сделала сити-менеджер Елена Дятлова.

- На этих земельных участках мы в первую очередь будем размещать, резервировать участки под объекты социальной инфраструктуры, которая необходима жителям. Рассмотреть по возможно размещение на них контейнерных площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов, спортивных площадок. Ничего другого в генплане не хотела бы видеть. И только следующим этапом, если нам точно эта земля для благоустройства данного микрорайона не нужна, мы когда-нибудь будем принимать решение про жилищное строительство. В первую очередь – нужды города, - сказала Елена Дятлова.

Глава администрации отметила, что «уплотнительная точечная застройка не нужна».

- Если освобождаются земельные участки, то там должны быть скверы, парки, спортивные площадки и все то, что необходимо сегодня жителям города, - заключили Елена Дятлова.