Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 22 августа

В администрации Калининграда рассказали о плановых отключениях на вторник, 22 августа.

Так, сегодня «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования и запланировали отключение электроснабжения до 13:00 на ул. Эльблонгской, 1-11, 9а.

До 16:00 без электроснабжения будут многоквартирные дома на:

ул. Чапаева, 8-14, 12а, 7-11, 10а, 15-23, 24,

Каштановой аллее, 38, 39, 41, 55, 57,

в переулке Каштановый, 3, 5, 4-10, 9,

ул. Закавказской, 24-28, 33-39,

ул. Пугачева, 12, 14,

ул. Огарева, 36,

ул. Кутузова, 20, 25,

ул. М. Расковой, 25.

До 18:00 без электричества – потребители по адресам:

ул. Ладожская 1 (д/сад № 76), 4-22

ул. Лейт. Князева 10, 13-17, 18-36, 25-55, 42-56

ул. Загородная 3-13, 2-32, 2а

пер. Загородный 2-20

ул. Островского 15, 12-18, 17, 21

пер. Островского 4-16

ул. Музыкальная 2-16, 6а, 9-25

ул. Парковая аллея 48-54

ул. Тельмана 7, 8-22, 11б,в, 14а,б, 15, 15а, 20б, 21, 21а, 32

ул. Ленинградская 13, 15, 18-22, 21, 21б

ул. Гоголя 1, 3-7, 7е, 6-12, 6а, 11, 11а, 13, 16-22

ул. Тургенева 16, 20а, 25, 33, 35

ул. Лермонтова 4б, 12а, 17

также по данным мэрии, с 13:00 до 18:00 отключение электроэнергии будет на ул. Гостиной, 9 (детский сад № 71), 5, 7, 4-14.

«Водоканал» сегодня проводит работы на сетях в Московском районе, которые потребуют отключения водоснабжения. До 16:00 без воды будут жильцы домов по адресам:

ул. Заводская 16 (детский сад № 4),

ул. Баумана,

ул. Тбилисская,

ул. Немировича-Данченко,

ул. Дзержинского, 61, 61б, 98, 98а, 100, 100в, 102, 102д, 106, 106д,

ул. Яблочная, 3а,б, 5, 14.

До 17:00 отключена холодная вода на ул. А. Невского, 31.