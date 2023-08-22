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НовостиОбщество22 августа 2023 10:36

Антон Алиханов призвал жаловаться ему лично на водителей, заезжающих на пляж

Губернатор собирает информацию о нарушителях в соцсетях и обещает реагировать оперативно
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Губернатор Антон Алиханов объявил войну водителям-нарушителям, которые выезжают на своих автомобилях к морю и стараются проехать как можно ближе к пляжу или вовсе заезжают на него.

В своем Телеграм-канале глава региона написал, что такие сообщения от неравнодушных калининградцев получает регулярно и отрабатывает их в ручном режиме.

Подписчикам он предложил объединить усилия и наказывать автохамов штрафами.

"Если вы увидели, что кто-то на автотранспортом средстве заехал в зону пляжа - снимите видео и присылайте мне в личку в ВК (https://vk.com/aa_alikhanov), либо в ТГ (@aa_alikhanov_chat)", - написал он.

При этом губернатор отметил некоторые правила в снятом ролике нужно обязательно голосом проговорить время и дату, имя того, кто снимает, номер телефона. Также на видео должно быть видно номер авто и видно что недалеко вода.