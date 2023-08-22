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НовостиСпорт22 августа 2023 11:15

Гонщик из Калининграда завоевал серебро чемпионата России по олимпийской дисциплине велоспорта

Соревнования провели в Екатеринбурге
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Чемпионат России в дисциплине «велоспорт-BMX-фристайл-парк» впервые провели в Екатеринбурге, собрав 32 спортсменов из десяти регионов России и Белоруссии.

Как рассказали в пресс-службе регионального минспорта, среди 25 стартовавших мужчин второй результат показал победитель первенства России и отечественной спартакиады молодежи Анар Алиев.

Чемпионом стал участник Олимпийских игр Ирек Резаев из Татарстана, а третьим финишировал его земляк Джамиль Ахметзянов.

Соревнования были посвящены Дню города и международному фестивалю университетского спорта: Екатеринбург 19 августа отметил 300-летний юбилей.