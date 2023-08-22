Гонщик из Калининграда завоевал серебро чемпионата России по олимпийской дисциплине велоспорта

Чемпионат России в дисциплине «велоспорт-BMX-фристайл-парк» впервые провели в Екатеринбурге, собрав 32 спортсменов из десяти регионов России и Белоруссии.

Как рассказали в пресс-службе регионального минспорта, среди 25 стартовавших мужчин второй результат показал победитель первенства России и отечественной спартакиады молодежи Анар Алиев.

Чемпионом стал участник Олимпийских игр Ирек Резаев из Татарстана, а третьим финишировал его земляк Джамиль Ахметзянов.

Соревнования были посвящены Дню города и международному фестивалю университетского спорта: Екатеринбург 19 августа отметил 300-летний юбилей.