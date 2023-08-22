Движение по улице Суворова не смогут открыть 25 августа из-за прорыва канализации

В Калининграде ремонт улицы Суворова приостановлен. На месте работают специалисты «Водоканала» - ранее там прорвало канализацию и сейчас аварию устраняют. Из-за этого техническое движение откроют не 25 августа, как планировалось (на трех полосах), а неделей позже. Об этом рассказала во вторник, 22 августа, глава городской администрации Елена Дятлова.

По словам сити-менеджера, прорвало старый коллектор.

- Это объект, который принадлежит «Водоканалу». Это еще немецкий чугунный коллектор. Мы приостановили работы по укладке нижних слоев асфальта, - сказала глава администрации. – «Водоканал» интенсивно работает на данном участке.

- Мы постараемся уложить нижние слои асфальта не на трех полосах, а на двух полосах, чтобы все-таки обеспечить движение к первому сентября. Параллельно будут вестись работы «Водоканалом».

Полностью завершить ремонт на Суворова намерены в 2024 году.